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05 Temmuz 2017 17:41

Turan, Lapseki’de bulunan yaşlı ve hastaları ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Yaşlılarımız bizlerin bugünlerini temsil etmektedir.

Turan, Lapseki’de bulunan yaşlı ve hastaları ziyaret etti

05 Temmuz 2017 17:41

Onların hayat şartlarını her zaman iyileştirmeye gayret gösteriyoruz. Kendilerini programlarımız doğrultusunda imkan buldukça ziyaret ediyoruz” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz,AK Parti ilçe Başkanı Halil Özer ve AK Parti Kadın kolları başkanı Sevda Kılıç ile birlikte Çanakkale’nin Lapseki İlçesinde ikamet eden yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Lapseki’nin emektar esnafı Börekçi Fikret AK’ı da unutmadı.


Ziyaretleri hakkında açıklamalar yapan Turan, “Fikret abi, gençlik yıllarımızın meşhur börekçilerinden birisidir. Gençlik yıllarımız böreklerinden yiyerek geçti. Kendisine fırsat buldukça uğramayı ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.


Turan, “Yaşlılarımız bizlerin bugünlerini temsil etmektedir. Onların hayat şartlarını her zaman iyileştirmeye gayret gösteriyoruz. Kendilerini programlarımız doğrultusunda imkan buldukça ziyaret ediyoruz” dedi.




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