Turan, Memur Sen üyeleriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım’la beraber iki günlük Hakkari ve Van ziyaretlerinin ardından seçim bölgesi Çanakkale’ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sahur programları kapsamında Memur Sen üyeleriyle bir araya geldi. Öğretmen Evinde gerçekleştirilen sahur programında Turan’ı, Memur Sen İl Başkanı Suat Özen karşıladı.

Sahurun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan üyelere yaptığı konuşmada, “Ben burayı dost meclisi olarak görüyorum. Çanakkale 1’inci sıra adayıyım hiç çalışmasam hiç buralara gelmesek belki de seçiliriz. Ama biz bu süreci şahsi mesele olarak görmüyoruz, bu süreci bir kişinin iki kişinin üç kişinin beş kişinin seçilmesi veya seçilememesi olarak görmüyoruz. Türkiye 100 yılın sonunda bir kırılmayı yaşıyor başında beri vesayetçi insanlarla anlayışlarla kurumlarla kavga eden bu ülke 10 yılda bir darbeler yaşayan bu ülke artık kayıtsız şartsız egemenlik milletin olsun mu olmasın mı bunun tam dönemecini yaşıyor. Tabi ki çok önemli bir karar verildi ama referandumun kalıcı olması kurumların şekillenmesi yeni döneme göre olacak o yüzden çok önemli bir seçim arifesinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Çok çalışıyoruz bu seçim Bülent Turan’ın Jülide hanımın seçimi değil bir yürüyüşümüz var Türkiye adına bu yürüyüşün daha güçlenmesini istiyoruz. Bu ülkede ekonomide sağlıkta ulaşımda dış politikada ama en önemlisi demokraside çok büyük atılımlar yaşandı. Bakmayın siz bazı yaygara yapanlara diktatör diyor onu diyor bunu diyor. Bakın duydunuz bir paşa Cumhurbaşkanımızı alkışladı diye adam açıklama yaptı. Sökeceğiz dedi apoletlerini bende söyleyeyim mi size FETÖ’cüler dahil PKK’sı dahil bu ülkede hangi siyasi bir paşanın apoletini sökebilir mahkeme kararı olmadan kim diktatör kim bu konuda risk ortaya koyuyor. Bu kadar hadsiz bu kadar alçak bir açıklama olabilir mi” dedi.