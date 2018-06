Turan, sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Bülent Turan sahur programları kapsamında Lapseki’nin Çardak Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran seçimleri kapsamında memleketi Lapseki’de bir dizi programlara katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın son durağı Çardak beldesi oldu. Turan sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Turan, “Türkiye’nin bir daha zaman kaybedip istikrarsız olma lüksü yok. Yüzde 49 alsak ne olur? Allah korusun üzülürüz değil mi? Türkiye kaybeder. Türkiye’nin kaderi AK Partinin kaderiyle özdeş oldu. AK Partisiz Türkiye’yi eskileri hatırlayın faiz rakamlarını, döviz rakamlarını enflasyon rakamlarını tekrar o günlere asla dönmek istemiyoruz. Şimdi ‘faiz büyük’ diyorlar. Evet yüzde 15 fazla ben rahatsızım bundan. Ama AK Partinin aldığı yıl yüzde 86’dı faiz o günkü kriz mi büyük? Bugünkü kriz mi büyük? IMF’yi hepiniz bilirsiniz. IMF gelmeden imza atmadan kredi vermeden ne memur maaşı ödenebilir. Ne işçi maaşı ödenebilirdi. Ama şimdi hamdolsun ne IMF var, ne kredi borcumuz var. Bizim Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü bütün dost dünya görüyor. Yine eski yıllarda ki gibi çok yüksek faizler, büyük enflasyonlar ya da Erdoğan’ın liderliğinde büyüyen gelişen demokrasisi siyaseti ulaşımı ekonomisi sağlığı daha da büyüyen bir ülke olacak. Hiçbir liste bizimkinden güçlü değil. CHP’nin listesi kavgalar istifalar getirdi biliyorsunuz. Ayvacık istifa etti. Bir tek belediye başkanın organize ettiği liste başarılı bir liste değildir. Partiye rağmen teşkilata rağmen anketlere rağmen liste değiştirmek CHP’ye de katkı sağlamaz. CHP’nin sesi halkın sesi değil tek bir adamın listesi belediye başkanı listesi. Bundan CHP’lilerde rahatsız. CHP’nin milletvekili adayı Muharrem Erkek CHP ‘4-0 alacak’ dedi. Bende söylüyorum havayı alır. Çanakkale artık uyandı. Artık bunları görüyor. Öyle ezbere kürsüye çıkarak 4-0 demekle olmaz. Biz her gün köylerdeyiz, her gün halkımızla beraberiz. Bende şunu söylüyorum, 4-0 olacak diyorsan olmayınca bedel ödemen lazım. Meydan okuyorum 4-0 olmazsa bırak bakalım siyaseti ben söylüyorum. Çanakkale’de AK Parti birinci olmazsa ben bu işi bırakacağım. Çünkü en çok bu ülkede AK Partiye Çanakkale yakışır. Bu ülkeyi Tayyip Erdoğan mı kaldırır? Muharrem İnce mi? Bırakın partiyi bir kenara bu ülkenin ulaşımı eğitimi sağlığını Tayyip Erdoğan mı büyütür? Muharrem İnce mi büyütür? Üç ay önce CHP kongre yaptı. CHP’nin kendi insanı kendi delegesi Muharrem İnce’yi başkan yapmadı. Kendi partisinin başkanlığına layık görmedikleri adamı bu millet neden ülkesinin başkanı yapsın çok kıymetliyse partiye başkan yapsaydınız. Partiye başkan yapmadınız. Türkiye’nin başkanı yapacakmışsınız. Olmaz, bu millet irfan sahibidir ihsan sahibidir. Göreceksiniz, bu ülkenin başkanını devleti yöneten milleti büyüten 15 yıldan beri her türlü iftiraya her türlü yanlışa dik duran Tayyip Erdoğan yönetir" dedi.