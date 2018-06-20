Turan, STK ve Oda temsilcileriyle buluştu

Bülent Turan, Çanakkale’deki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Deniz Polis Evinde bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Deniz Polis Evi’nde Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Oda Başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB’nin sadece Çanakkale’nin değil Türkiye’nin projesi olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, 91 parselde yer alacak yatırımcıların bölgeye etkileri ile birlikte 8 bin tarım işçisine istihdam sağlayacağını, ilde tarım ürünlerinin marka değerinin atacağını ifade etti. Turan, "Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bu konuyu projelendirdi, bizler de sahip çıktık, elbirliği olunca güç birliği de oluyor. Hiçbir OSB kuruluşunda olmadığı kadar hızlı karar süreçlerini sağladık. Hepimiz Çanakkale için istedik. İş dünyası ne kadar iyi olursa, ne kadar umutlu olursa bizler de mutlu oluyoruz. Gücümüzü sizler için harcamaktan, sizler için koşturmaktan keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.