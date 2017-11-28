İstiyoruz ki bu yatırımlar yapıldıktan sonra, köylerin alt yapısı, dış giydirmeleri, diğer kurumların kanaatleri ortaya konduktan sonra tekrar Troia’mızda da o ziyaretçi sayısı 3 milyonlara çıksın, 5 milyonlara çıksın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü yanında bulunan Truva Ören Yeri’nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı olan 2018 yılının ’Troia Yılı’ ilan edilmesinin ardından ’Troia Yılı’yla ilgili olarak devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Çanakkale’nin farklı konularda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarını içinde barındıran bir şehir olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şehitlik, orman, turizm, Assos ne kadar kıymetli ise, Troia’nın da o kadar kıymetli olduğunu ifade etti. Turan, "Troia’yı zaman zaman ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Troia ihmal edilecek bir değer değil. Biliyorsunuz UNESCO’nun Troia tescilinin 20’nci yılı. Önümüzdeki yıl hükümetimiz tarafından en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla beraber hayata geçen Troia 2018 yılı ilan edilmesi kararı alındı. 2018’i tüm Türkiye’de, tüm dış ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizde hep beraber Troia 2018 yılı olarak kutlayacağız. Bunun için önemli çalışmalar yapılıyor. İlgili komisyonumuz, Valimiz, Bakanlığımız, Kültür Bakanımızın özel gayretleri bu konuda bizlere çok büyük mesafe alma imkanları verdi. Geçen hafta tüm ekip Valimiz başta olmak üzere Türk Hava Yollarına, Türsab’a, diğer ilgili kurumlara toplantıya gittiler. Oradan çok olumlu kararlar ile dönüldü. Her kurum, devletimizin her imkanı bu konuya seferber edilmiş durumda. Biz Troia’nın ayağa kalkmasını, bu markanın hak ettiği yatırımı almasını istiyoruz. Zaman zaman yurtdışı gezilerine gittiğimizde Türkiye’yi tanımayan, İstanbul, Ankara, Çanakkale’yi bilmeyen insanların Troia’yı tanıdığını, efsaneleri okuduğunu, tarihi hatırasını bildiğini sevinerek görüyoruz. O yüzden Troia’nın hak ettiği yatırımları alması için 2018 Troia yılı bir imkandır bizim için" dedi.

Troia 2018 yılı kapsamında Türk Hava Yolları ile yapılan görüşmelerde bir uçağın dış giydirmesinin bütünüyle beraber Troia 2018’e ayrıldığını ifade eden Turan, "Bu şık bir hareket olacak. Bu bir tanıtım imkanı olacak. Onun dışında diğer ilgili kurumlarda benzer çalışmalar yapacaklar. Sizlerle de zaman zaman paylaşacağız. Bir diğer müjdemiz de yine özel sektöründe desteğiyle beraber çevredeki köylerimizi tüm altyapı imkanlarının ayağa kaldırılması olacak. Dış cephe giydirmeleri, evlerin restorasyonu, Troia hatırasının olduğu bir atmosferi canlandırmak için orada bütün köylerimizin ayağa kaldırılması gündeme gelecek. Biz 2018’i Türkiye’nin tanıtımı için, Çanakkale’nin tanıtımı için önemsiyoruz. Nasıl ki şehitliğimizde 10 sene önce yıllık 300 bin olan ziyaretçi sayısı o yatırımlar yapılınca 3 milyona çıkmışsa, şu anda Troia’da da ortalama yıllık 400 bin ile 500 bin civarında ziyaretçi söz konusu. İstiyoruz ki bu yatırımlar yapıldıktan sonra, köylerin alt yapısı, dış giydirmeleri, diğer kurumların kanaatleri ortaya konduktan sonra tekrar Troia’mızda da o ziyaretçi sayısı 3 milyonlara çıksın, 5 milyonlara çıksın. Bu Çanakkale’miz ve esnafımız için büyük bir katma değer. Onu hayata geçirelim" diye konuştu.

Troia Müzesi’nin 2018 yılı içinde de açılacağını belirten Turan, "Troia Müzesini, Troia eserlerinin geri gelmesinde, sergilenmesinde çok büyük bir katma değer üreteceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz Meclisimizde tarihi eserlerin araştırması için bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda ben bölgemizdeki tarihi eserlerin Türkiye’ye iadesinde katma değer üreteceğini düşünüyorum. Çünkü müzenin olmadığı yerlerde sergi imkanı olmadığı için bu tarz argümanların, tarihi eserlerin iadesi kolay olmuyor. Ama şimdi Troia’dan çıkan her türlü eserin sergileneceği bir örnek dünya müzesi var. O müzeyi açtığımızda oradaki eserlerin tekrar hayata geçirilmesi ve sergilenmesi çok daha rahat olacak" dedi.