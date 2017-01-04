Turan ve Gider Kayseri’de yaralanan askeri ziyaret etti

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan beraberinde Çanakkale Ak Parti Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Kayseri’de meydana gelen patlamada ağır yaralanan Recep Coşkun’a moral ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan beraberinde Çanakkale Ak Parti Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Kayseri’de meydana gelen patlamada ağır yaralanan Recep Coşkun’a moral ziyaretinde bulundu. Ankara GATA Eğ.Ar. Hastanesine uğrayarak Coşkun ailesini ziyaret eden Turan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Turan ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında " Kayserideki patlamada yaralanan Çanakkaleli gazimiz Recep Coşkun’u Ayhan Gider vekilimizle Ankara GATA Eğ.Ar. Hastanesinde ziyaret edip olacağı ameliyat hakkında doktorlarımızdan bilgi aldık. Kendisini gayet iyi görmenin sevincini yaşıyoruz, inşallah daha iyi olacak" dedi.