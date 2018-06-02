Turan Yenice’de iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Bülent Turan Çanakkale’nin Yenice ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Seçim bölgesi Çanakkale’de programlarına hız kesmeden devam eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Gönen-Yenice baraj havzası bölgesini ziyaret etti. Gönen ve Yenice’nin su ihtiyacını karşılayan havza da incelemelerde bulunan Turan buradaki incelemelerin ardından Yenice halkıyla geleneksel iftar programında bir araya gelerek, oruç açtı.

İftar programında konuşan Turan, “Allah birliğimizi bozmasın ülkemizin önündeki engelleri aşarak bayrağımızın altında gururla yaşamayı bize nasip etsin. Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde ‘En kötü sofra zenginlerin çağrılıp da garibanların unutulduğu sofradır’ der. İşte o yüzden biz ilk gününden beri Ramazanın her akşam bir ilçemizde bütün ahalimize beraber, tüm hemşerilerimizle beraber iftar yapmayı en büyük görev bildik. Gönen barajını ziyaret ettik. Birkaç köyümüzü gezdik, engelli yaşam merkezimizi gezdik. Durmayacağız daha çok çalışacağız. Bir derdimiz var. Bu ülke daha iyi olsun istiyoruz. Ekonomide, sağlıkta, yatırımda, ulaşımda çağ atlasın istiyoruz. Şu 15 yıldan beri neler yaptığımız milletimizin takdirin de bu kadar uzun süre görev yapıp da hala iktidarda kalmak kolay bir iş değil. Hiç kimse bizim kaşımıza gözümüze oy vermez. İşimizi yapmıyorsak, halkımızın yanına gelmiyor olsak, hükümetimiz belediyelerimiz üretmiyor olsa oy vermez. Hamdolsun 15 yıldan beri Çanakkale’mizde de Türkiye’mizde de çok büyük gelişmelere şahit olduk. Yenice’mizin hastanesi bitmek üzere engelli yaşam merkezi bitti” dedi.