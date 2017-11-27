Turan’dan ABD’ye tepki: "Biz senin eyaletin miyiz?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de Gelibolu AK Parti ilçe binasının açılış törenine katıldı. ABD’de görülen dava ile ilgili ana muhalefet partisinin tutumunu eleştiren Turan, "Mesela meşhur bir dava var biliyorsunuz. Türkiye’den bir vatandaş, başka bir ülkeye altın ihracatı yapmış, konu bu. Bakın altını çiziyorum, ihracat yapmış adam. Üçüncü bir ülke ’yapamazsın’ diyor. Arkadaş, ihracat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal’in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok. Biz Tayyip Erdoğan’ın yüreğini biliyoruz, yürüyüşünü biliyoruz. O yüzden bir defa daha söylüyorum. Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’yiz, ticaretimizi yaparız. Yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz. Ona göre beraat eder, ya da cezasını alır. Ama iki ülke arasındaki ticarete, üçüncü bir ülke karışmaz" dedi.

Reza Zarrab ile ilgili davada ana muhalefet partisinin tutumunu da eleştiren Turan, "Ne yaptığımızı iyi bileceğiz. Bu mesele gündeme geldiğinde şunu beklerdik, biz bütün partilerin, bütün örgütlerin şunu demesini beklerdik; ’Kendi kavgamızı biz burada yaparız. Türkiye’de yaparız. Başka ülke ile hesaplaşma kendi haysiyetimiz olur, bunu yapmayız’, bunu beklerdik. Ama ne oldu, adeta duruşma öncesi ana muhalefet lideri bayram edecek. Kendi beceremiyor, oyunu arttıramıyor. 25’i on yıldan beri 26 yapamadı. Oradan gelecek mahkeme kararına bel bağladı. Bu doğru bir şey değil, bu milli muhalefet değil, gel burada kavga edelim, mecliste kavga edelim. Burada polemik yapalım, ama Amerika’nın sesi radyosu gibi çalışmak Gazi Mustafa Kemal’in partisine yakışmadı, yakışmıyor. O yüzden bir daha söylüyorum. Kimin hatası varsa, kimin yanlışı varsa bunun hesabını sorsunlar. Ama bizim vatandaşımıza, bizim bankamızın genel müdür yardımcısına üçüncü ülkeden hesap sorulmasının bizden çok ana muhalefeti rahatsız etmesi lazımdı. Demesi lazımdı ki, ’Ey iktidar, gel beraber Amerika’ya gidelim, bu yanlışı ortaya koyalım’ demesi lazımdı. Halk Bankası bu devletin malıdır. AK Parti bugün var, yarın yok. Ama bu devletin bankası başka bir ülkeye ihracatta yardımcı olduğu için üçüncü ülke tarafından yargılanamaz arkadaşlar" diye konuştu.