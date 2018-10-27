Türe'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Türe mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Ülkemizin aydınlık geleceği için, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Daha güçlü, daha mutlu, daha varlıklı ve ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerimizi almak için daha çok üretmek, kazanmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Ülke olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. 95 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti bu kritik günlerin üstesinden gelecek güçtedir. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'yi, demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmektir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve birliğimizin büyük bir coşkuyla yaşandığı bugün, bu değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür. Tek bayrak, tek millet, tek vatan ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir.Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar, gazilerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.