Turgut Reis Ortaokulu Sıfır Atık Projesiyle fark oluşturuyor

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin uygulandığı Turgut Reis Ortaokulunu ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Turgut Reis Ortaokulunda örnek bir şekilde uygulanan Sıfır Atık Projesiyle ilgili öğretmen ve öğrencilerle görüşen Vali Orhan Tavlı'ya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Turgut Reis Ortaokulu Müdürü Şule Yıldızoğlu tarafından bilgi verildi.

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale İl Özel İdaresinin şirketi GEŞTAŞ tarafından yaptırılan STEM Laboratuarı ve Bilişim ve Kodlama Sınıfını da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesiyle, israfın önlenmesi, atıkların geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlanması, doğal kaynakların verimli kullanılması amaçlanıyor.