Türk Eğitim-Sen Çan Temsilciliğinden geleneksel pilav

Türk Eğitim-Sen Çan Temsilciliği, üyeler arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek, ve 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla ilçenin Karşıyaka mahallesinde bulunan sendika lokalinde pilav ikramında bulundu.

Türk Eğitim- Sen Çan İlçe Başkanı Ahmet Meydan, “ Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz pilav günümüzü yılın değişik zamanlarında üyelerimiz arasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizi de 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerimizle bir arada olmak için gerçekleştirdik. Pilavımıza Katılımı sağlayan Okul Müdürlerimize öğretmenlerimize,Karşıyaka Mahallesi halkına İlçemizde faaliyet gösteren spor kulübü başkanları esnafımıza emeği geçen ve katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.