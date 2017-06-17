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17 Haziran 2017 14:57

Türk Kızılay’dan anaokulu müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türk Kızılay’ı tarafından Çanakkale’nin Yenice ilçesine Anaokulu yapılacağının müjdesini verdi.

Türk Kızılay’dan anaokulu müjdesi

17 Haziran 2017 14:57


Türk Kızılay’ı ülke genelinde anaokulları inşa etmeye devam ediyor. Proje kapmasında Çanakkale’nin Yenice ilçesine de yapılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turan, " Çocuklarımız bizlerin yarınlarını oluşturmaktadır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her alanında kaliteli hizmet sunmak için gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde yeni modern eğitim kurumlarını inşa ediyor ve hizmete sunuyoruz. Türk Kızılay’ı tarafından ilçemize yeni bir anaokulu yapılacak. Anaokulu projesi içerisinde 3 derslik, mutfak ve oyun grupları yer alacaktır. Çalışmaların başlamasıyla beraber 6 ay içerisinde anaokulunun teslim edilmesi bekleniyor. Yenice ilçemize yapılacak olan anaokulunun hayırlı olmasını dilerim" dedi.




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