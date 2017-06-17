Türk Kızılay’dan anaokulu müjdesi

Türk Kızılay’ı ülke genelinde anaokulları inşa etmeye devam ediyor. Proje kapmasında Çanakkale’nin Yenice ilçesine de yapılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turan, " Çocuklarımız bizlerin yarınlarını oluşturmaktadır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her alanında kaliteli hizmet sunmak için gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde yeni modern eğitim kurumlarını inşa ediyor ve hizmete sunuyoruz. Türk Kızılay’ı tarafından ilçemize yeni bir anaokulu yapılacak. Anaokulu projesi içerisinde 3 derslik, mutfak ve oyun grupları yer alacaktır. Çalışmaların başlamasıyla beraber 6 ay içerisinde anaokulunun teslim edilmesi bekleniyor. Yenice ilçemize yapılacak olan anaokulunun hayırlı olmasını dilerim" dedi.