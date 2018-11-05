Türk-Rus Toplumsal Forumu'na ÇOMÜ katkısı

Antalya'da gerçekleştirilen Türk-Rus Toplumsal Forumu'na, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Türkiye Delegasyonu Üyesi olarak katıldı.

Forumun açılış konuşmaları, Ahmet Berat Çonkar (Türk Kanadı Eş Başkanı, İstanbul Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı), Eleonora Valentinovna Mitrofanova (Rus Kanadı Eş Başkanı, Rusya Federasyonu Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı Başkanı), Menderes Türel (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı), Hüseyin Diriöz (Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi), Aleksei Erkhov (Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi), Ender Arat (Toplumsal Forum Türk Kanadı Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi) tarafından yapıldı.

Çalışma komitelerini temsilen konuşma yapanlar arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi), Görgün Taner (İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü), Firuz Bağlıkaya (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği -TURSAB - Başkanı), Dr. Nazan Ölçer (Sabancı Müzesi Müdiresi) de yer aldı.

2010 yılında kurulan forum bünyesinde çeşitli çalışma komiteleri yer alırken bölgesel işbirliği, eğitim ve bilim, turizm, tarih gibi alanlarda çalışma sürdüren 10 ayrı komite, Türkiye ve Rusya arasında beşeri ilişkilerin ve anlayışın geliştirilmesi, iki ülke arasındaki bağların daha kalıcı temeller üzerinde yükseltilmesi amaçlanıyor.

Prof. Dr. Vedat Çalışkan, forum katılımcılarına ÇOMÜ TURUSIA hakkında bilgi verirken Türkiye-Rusya arasındaki turizm ilişkilerinde kültürel fonksiyonların eksikliğine dikkat çekerek, yeni turizm perspektiflerini ve yeni turizm şekillerini değerlendirmek üzere, önümüzdeki günlerde TURSAB ile ÇOMÜ TURUSIA'nın İstanbul ya da Çanakkale'de buluşmasını planladıklarını açıkladı.

ÇOMÜ TURUSIA olarak hazırlayacakları öneriler raporunu Forum Eş Başkanlıkları ile paylaşarak, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi sürecine katkı vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Prof. Dr. Çalışkan, 1920-1923 yılları arasında Gelibolu'da zorunlu gurbet yaşayan Ruslar konusunun iki ülke arasında kültürel diyalog ve kültür turizmi potansiyeli oluşturduğunu ifade ederek 2018 Troya Yılında Çanakkale'nin bu tarihsel kaynağına eğilmenin sayısız yararı olacağını da sözlerine ekledi.