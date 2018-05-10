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10 Mayıs 2018 11:37

Türk Telekom Selfy, 18 Mart Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, sunduğu keyifli ve özgür dünyanın coşkusunu 12 Mayıs’ta 18 Mart Üniversitesi’ne taşıyor.

Türk Telekom Selfy, 18 Mart Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

10 Mayıs 2018 11:37



Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 12 Mayıs tarihinde, 18 Mart Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak. ‘Selfy Kampüste’ konsepti kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde gençler, Selfy’nin eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkaracak.



Selfy’nin eğlence dolu dünyası tüm gün sürecek


Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenecek gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi olabilecekler. Etkinlik kapsamında, saat 15.00-16.00 arasında sokakroportajlari.com’dan Jaki ve Kemal ile birlikte youtube fenomeni Tepkikolik, üniversiteli gençlerle bir araya gelecek. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirebilecekler.




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