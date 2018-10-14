Turkcell Gelibolu Maratonu başladı

‘Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nda heyecan başladı. Binlerce kişinin katıldığı maraton, bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın da en önemli organizasyonu olarak adlandırılıyor. Maratonda 10 kilometre Koşusu'nun startını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu verdi.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nda heyecan başladı. Türkiye'nin ‘Barış' temalı ilk ve tek maratonunda binlerce kişi bu yıl 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bir arada. 42 kilometrelik maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen mücadelede, Gelibolu Yarımadası'nın tarihi parkuru geçilecek. Bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın en önemli organizasyonu olarak da dikkat çeken maratonda startı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise 10 kilometrelik koşunun başlangıç kornasını çaldı.

Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı

Öte yandan iki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı. Bununla birlikte maratona BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.

9 yaş kategorisine ödül verilecek

2018 Turkcell Gelibolu Maratonu'nun toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşularının yanı sıra 9 yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Turkcell Gelibolu Maratonu ve yarı maratonu ve halk koşusunu bugün Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bu organizasyonun büyüklüğü bu organizasyonun güzelliği, temasıyla, adıyla ve sponsorlarıyla ortada. Dünyanın en büyük iletişim devlerinden birisi olan Turkcell, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Çanakkale ekibiyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 20'den fazla ülkenin katılımı var” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, “Biraz önce Anzak dostlarımızla konuşuyorduk. Diyorlar ki, ‘Dedelerimiz burada savaştı. Can verdi. Biz barış için koşuyoruz.' 4. defa Gelibolu'dayız. Gelibolu Maratonu'nda 21 ülkeden yarışçılar var burada. Burası hem tarihi bir güzergah olduğu için çok enteresan, bir taraftan da dünyanın en büyük teknolojik maratonu” şeklinde konuştu.