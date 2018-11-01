Türkiye Gazetesi Eski Çan Büro Temsilcisi Bulut'un acı günü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Türkiye Gazetesi Çan Bürosunda 20 yıl çalışan Mehmet Baki Bulut’un oğlu Mustafa Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Türkiye Gazetesi Çan Bürosunda 20 yıl çalışan Mehmet Baki Bulut'un oğlu Mustafa Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çan Demirci Camii'nde Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Bulut'un cenazesine Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Başkan ve yöneticileri Türkiye Gazetesi Çanakkale ve Çan Bürosu çalışanlarının yanı sıra sevenleri katıldı.