İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Gazetesi Eski Çan Büro Temsilcisi Bulut'un acı günü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Türkiye Gazetesi Çan Bürosunda 20 yıl çalışan Mehmet Baki Bulut’un oğlu Mustafa Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Türkiye Gazetesi Çan Bürosunda 20 yıl çalışan Mehmet Baki Bulut'un oğlu Mustafa Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Çan Demirci Camii'nde Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Bulut'un cenazesine Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Başkan ve yöneticileri Türkiye Gazetesi Çanakkale ve Çan Bürosu çalışanlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.