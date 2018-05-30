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30 Mayıs 2018 12:40

Türkiye şampiyonu takım para ile ödüllendirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu takım para ile ödüllendirildi

30 Mayıs 2018 12:40


Türkiye Şampiyonu takım Atletizm Antrenörü Musa Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Başak Korkmaz ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti. Türkiye şampiyonu olan takımı para ile ödüllendiren Bilen, " 26-27 Mayıs tarihleri arasında Denizli´de yapılan okullar arası puanlı atletizm şampiyonada 5x80 metre bayrak yarışında Biga Ortaokulu yıldız erkek takımı şampiyon oldu. Başta Antrenörleri Musa Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Başak Korkmaz olmak üzere sporcularımız Yağız Oyar, Yusuf Gülşen, İsmail Kulet, Mert Çimentepe, İsmail Mert Kır, Umut Memişoğlu, Buğra Uçar’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.




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