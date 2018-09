Türkiye'deki ilk 10 projeden birisi ÇOMÜ'den

Türkiye'de ilk 10 proje arasına giren, yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yapacağı deneyimsel öğrenme kuramı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle bütünleştirilmiş öğretim programları ve mobil uygulamaların geliştirileceği proje, 216.795 Euro bütçeyle desteklendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlke Evin Gencel yürütücülüğünde hazırlanan, “Integration of Experiential Learning and Virtual Reality on Gifted Education” isimli Erasmus+ ana eylem 2 yükseköğretim alanı stratejik ortaklıklar (Ka203) projesi Türkiye'de ilk 10 proje arasına girerek 216.795 Euro bütçeyle Ulusal Ajans tarafından desteklendi.

Son yıllarda dünyada ve ülkede eğitim politikalarının geliştirilmesi sürecinde, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik öğretim programları ve öğrenme modelleri arayışları sürüyor ve konu üzerinde önemle duruluyor. Deneyimsel öğrenme kuramı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle bütünleştirilmiş öğretim programları ve mobil uygulamaların geliştirileceği projede bu ihtiyacın karşılanabileceği alternatif bir model ortaya konması hedefleniyor.

Doktora eğitimi sürecinden itibaren deneyimsel öğrenme konusunda çalışmalar yapan Doç. Dr. İlke Evin Gencel, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Arş. Gör. Selen Beyazbal, Çanakkale Teknopark'ta çalışmalarını sürdüren ve üniversitenin Öğr. Gör. Zafer Karadayı'nın kurucularından olduğu Nara Eğitim Teknolojileri A.Ş. de proje ekibinde yer alıyor. 24 ay sürecek olan projenin diğer ortakları ise Yunanistan'dan “Univercity of Macedonia”, İspanya'dan “Fundacin Universitaria San Antonio”, Polonya'dan “Spoeczna Akademia Nauk” ve Türkiye'den APEC Danışmanlık.

Desteklenen diğer projelerde ise erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi ve mühendislik eğitimi alanlarında teknolojiye entegre olma konuları yer alıyor.