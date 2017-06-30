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30 Haziran 2017 14:43

Türkiye’den Küba’ya sağlık köprüsü

Çanakkaleli girişimci, Kanser hastalarının tedavisi için Türkiye ile Küba arasında köprü kurdu.

Türkiye’den Küba’ya sağlık köprüsü

30 Haziran 2017 14:43

Küba’da uygulanan kanser tedavileri için tur düzenleyen Melih Ertopçu, Türkiye’deki kanser hastaları için de umut oldu.


32 yaşındaki Melih Ertopçu, Ferhat Gürbüz ve Uğur Yücel ile birlikte kurdukları şirketle, kanser tedavisi alanında dünyada önce gelen ülkeler arasında yer alan Küba’ya sağlık turizmi başlattı. Küba


devleti ile sağlık alanında iş birliği kurduklarını söyleyen Melih Ertopçu, “Kansere ve diğer çaresiz hastalıklara alternatif tedavi yöntemleri sunuluyor. Akciğer kanserine karşı aşı ve diğer kanser tipleri için hayat kalitesi programı, sağlık hizmetlerinin başında gelmektedir” dedi. Küba’nın bu anlamda oldukça ileri olduğunu da hatırlatan Ertopçu, “Küba, tıbbi araştırmalar üzerine oldukça ileride. Şirketimiz QBA Medi Tours, Küba’daki sağlık sektörüyle detaylı şekilde ilgileniyor. Şirketimiz, her iki ülkede de şirket olarak yasaldır. Sağlık Bakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan, Küba Elçiliği’nden ve Küba Konsolosluğu’ndan onaylanmış durumda, Küba ve Türkiye ile sağlık alanında bağlantılı şekilde çalışmaktadır” dedi.


Tedavi süreci hakkında da bilgiler veren Ertopçu, “Süreci başlatmak için hastalarımızdan raporlarını istiyor ve onları Küba’ da ki doktorlarımıza gönderiyoruz. Raporlar incelendikten sonra hasta aşı için uygunsa QBA Medi Tours’a hastane tarafından bilgi geliyor ve hastamız için özel tur planı başlıyor. Vize işlemleri, uçak bileti, özel hastanede tedavi, konaklama, yeme içme, gerekli evraklar, Küba cep hattı ve danışmanlık hizmeti veren profesyonel ekip, Tur planına dahil” diye konuştu.




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