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01 Haziran 2018 15:24

Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ’Fatih’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kocaeli’de hazırlıkları tamamlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ’Fatih’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı.

Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ’Fatih’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

01 Haziran 2018 15:24


Akdeniz’de yapılacak derin sondaj çalışmaları için kullanılacak olan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ’Fatih’ dün İzmit Körfezi’nde gerçekleşen törenle uğurlanmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj için kullanacağı Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisinde Kocaeli’de yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı. ’Deepsea Metro-2’ olan ismi ’Fatih’ olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirmek için Kocaeli Körfezi’nden törenle Akdeniz’e uğurlandı.


Gemi, saat 14.50’de Çanakkale önlerinde oldu.


Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Dev gemi Ege Denizi’nden yapılacak derin sondaj çalışmaları için Akdeniz’e gidecek.


Gemiye geçişi sırasında Sahil Güvenlik Botu refakat etti.




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