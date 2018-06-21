Türklerin Rumeli’ye geçişinin 664. yıl dönümü kutlamaları

yılı anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Çardak beldesinde yer alan Gazi Yakup Bey, mezarı başında anıldı. Protokol üyeleri tarafından Gazi Yakup Bey ile aynı adı taşıyan caminin avlusundaki kabrine çiçek sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda şehitler için Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından dua edildi. Mehteran takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrasında kutlamalar büyük çamlık aile çay bahçesinde devam etti.

Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında, "Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladı. Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi" dedi.

Gazi Yakup Bey Camii’ne gelenler daha sonra özel feribotla Gelibolu’ya geçerek, temsili geçişi canlandırdı. Kutlamalar Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde devam edecek.

Programa Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.