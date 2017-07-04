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04 Temmuz 2017 09:03

Uçak tespit etti, bot yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti.

Uçak tespit etti, bot yakaladı

04 Temmuz 2017 09:03

Sahil Güvenlik botu, 2 bebek 26 çocuk toplam 42 kişinin bulunduğu botu yakaladı.


Düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmeni yakaladı. Önceki sabah 05.00 sıralarında devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, İğdeli burnu önlerinde denize açılan bir bot olduğunu tespit etti. Havadan alınan görüntülerde, botta kalabalık bir grup olduğu anlaşılınca, Sahil Güvenlik botu da bölgeye hareket etti. Kaçmaya çalışan bot, önü kesilerek yakalandı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi. Botta bulunan 2 bebek, 26 çocuk 11 kadın 7 erkek toplam 42 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. 36 Suriye 6’sı İran uyruklu 42 kaçak göçmen, işlemleri yapılmak üzere Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine gönderildi.


Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Ege Denizinde gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 182 düzensiz göçmen yakalandı.




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