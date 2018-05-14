Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 13:44

Ulupınar Gözlemevi 16 yaşında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi’nin kuruluşunun 16.

Ulupınar Gözlemevi 16 yaşında

14 Mayıs 2018 13:44

yıl dönümü münasebetiyle Ulupınar Gözlemevi’nde bir tören düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Arş. Gör. Afşar Kabaş’ın Güneş Saati tanıtımıyla başlayan ve halka açık olan etkinlikte ÇOMÜ Rektör Yardımcısı ve Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Erdem ile Gözlemevi kurucusu üniversitemizden emekli Prof. Dr. Osman Demircan birer konuşma yaptılar.


FEF Arş. Gör. Fahri Aliçavuş "Evrende Yaşam" ve Arş. Gör. Naci Erkan "Gece Gökyüzü Tanıtımı" konulu sunumlarını astronomi severlerin ilgisine sundular.


FEF Öğr. Gör. Mehmet Tüysüz, konuklara teleskopları tanıtırken gece gözlemi gerçekleştirildi.


ÇOMÜ Öğretim Üyeleri ile Fizik ve Uzay Teknolojileri bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Ulupınar Gözlemevi’nin 16. Kuruluş Yıl Dönümü anısına pasta kesildi ardından pilav ikramı yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç