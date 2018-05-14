Ulupınar Gözlemevi 16 yaşında

yıl dönümü münasebetiyle Ulupınar Gözlemevi’nde bir tören düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Arş. Gör. Afşar Kabaş’ın Güneş Saati tanıtımıyla başlayan ve halka açık olan etkinlikte ÇOMÜ Rektör Yardımcısı ve Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Erdem ile Gözlemevi kurucusu üniversitemizden emekli Prof. Dr. Osman Demircan birer konuşma yaptılar.

FEF Arş. Gör. Fahri Aliçavuş "Evrende Yaşam" ve Arş. Gör. Naci Erkan "Gece Gökyüzü Tanıtımı" konulu sunumlarını astronomi severlerin ilgisine sundular.

FEF Öğr. Gör. Mehmet Tüysüz, konuklara teleskopları tanıtırken gece gözlemi gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Öğretim Üyeleri ile Fizik ve Uzay Teknolojileri bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Ulupınar Gözlemevi’nin 16. Kuruluş Yıl Dönümü anısına pasta kesildi ardından pilav ikramı yapıldı.