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Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleşti

Çanakkale’de ’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında yaklaşık 7 ülkenin 10’dan fazla folklor gruplarının katılımıyla Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleşti.

Çanakkale'de '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında yaklaşık 7 ülkenin 10'dan fazla folklor gruplarının katılımıyla Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleşti.


Çanakkale merkeze bağlı Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında kordon boyunda Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleşti. Çanakkale Folklor Araştırma Derneği ve Gençlik Spor Kulübü(ÇAFAD) tarafından düzenlenen festivalde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bosna Hersek gibi ülkelerden 10'dan fazla folklor grubu gösterilerini sundu.


Folklor oyunlarını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra vatandaşlar izledi.

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