Ümit Besen, Biga'da gönülleri fethetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, arabesk fantezi müziğin usta yorumcusu Ümit Besen ve Türk rock müziğin önemli isimlerinden Pamela sahne aldı. Ünlü sanatçılar öncesi ise Pınar Keleş sahne aldı ve nostalji tadında seslendirdiği şarkılarla Bigalıların gönlünde taht kurdu.

Biga'nın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümü ile Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında sahne alan Ümit Besen ve Pamela Bigalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Biga Belediye Meydanı'nı tıka basa dolduran 10 binden fazla Bigalı, Ümit Besen ve Pamela'nın şarkılarıyla kurtuluş coşkusunu yaşadı.

Uzun süre unutulmayacak olan konserde ilk sahneye çıkan Ümit Besen, 'Nikah Masası', ‘Islak Mendil', ‘Okul Yolu', ‘İntizar', ‘Hangimiz Sevmedik' gibi sevilen parçalarını seslendirdi ve sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Hayranları, usta şarkıcının klavye başında seslendirdiği parçalara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Sahnede Ümit Besen'e altı kişilik orkestra ekibi eşlik etti.

Türk rock müziğin usta ismi Pamela, Ümit Besen'in daveti üzerine sahneye geldi. Ümit Besen ve Pamela, dünyaca ünlü video paylaşım sitesinde 100 milyondan fazla tıklanan ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi' adlı parçayı sahnede birlikte seslendirdi. İkilinin muhteşem düeti Aliağalılar'dan büyük alkış aldı.

Ünlü sanatçı Ümit Besen, konserin ikinci bölümünde sahneyi Pamela'ya bıraktı. Konser, eşsiz müzik ziyafetine sahne olurken, sanatseverler söylediği şarkılarda güzel sanatçıyı yalnız bırakmadı. Pamela, enerji dolu sahne performansı ve dansıyla da beğeni topladı. Kırmızı elbisesi, tavırları, yorumu ve güzel sesiyle hayranlarının gönlünü fetheden Pamela, Bigalıların kulaklarının pasını sildi.

Sanatçılara teşekkür etmek için sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biz Ümit Besen'e izniyle ağabey demek istiyorum. Bizler Ümit ağabeyin şarkılarıyla büyüdük. Kasetlerden dinlerdik. Bugünkü gençler çok şanslı. Bugün burada şunu çok iyi görüyoruz ki, birlikte yaşamayı, kardeşçe eğlenmeyi biz Biga'da başardık. Tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir durum bu. Hem Ümit Besen'e hem de Pamela'ya Biga'da bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Belediye Meydanı'nı hınca hınç dolduran sizlere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Başkan Işık, sanatçılarla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konserin son bölümünde ise Pamela yeniden Ümit Besen'i sahneye davet etti. Usta sanatçı son bölümde 'Kan ve Gül', 'Namus Belası' adlı parçalarla konseri tamamladı.