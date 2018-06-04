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04 Haziran 2018 10:53

Umurbey Beldiyespor’dan Troya Yılı tanıtımına destek

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Türkiye Finallerinde Çanakkale’yi temsil eden Umurbey Belediyespor kura çekimine Troya Yılı tişörtleriyle katılarak 2018 Troya Yılı’nın tanıtımına destek verdi.

Umurbey Beldiyespor’dan Troya Yılı tanıtımına destek

04 Haziran 2018 10:53


Türkiye Basketbol 2. Ligine yükselecek takımların belirleneceği Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Türkiye Finallerinin kura çekimi gerçekleştirildi.


Konya’daki kura çekimine Umurbey Belediyespor’u temsilen Kulüp İdarecisi Samet Uzunca, Başantrenör Serkan Işık, Yardımcı Antrenör Burak Gökgöz ve takımın tecrübeli oyuncusu Olcay Karpat katıldı.


Troya Yılına özel hazırlanan tişörtlerle kura çekiminde boy gösteren Umurbey Belediyespor heyeti ilgi odağı oldu.


Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Umurbey Belediyespor İdarecisi Samet Uzunca, “2500 nüfuslu bir belde takımı olarak 2. Lige yükselip bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Şampiyonanın en zorlu grubuna düştük. Çorlu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi turnuvanın en güçlü rakipleriyle mücadele edeceğiz. İşimizin zor olduğunu bilmekle birlikte gücümüzün de farkındayız. Şampiyona sonunda inşallah 2. Lige yükselen taraf oluruz” dedi.


2018 Troya Yılı’nın Çanakkale’nin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Uzunca, “Troya Yılına özel hazırlattığımız özel tişörtlerle kura çekimine katılarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Umurbey Belediyespor olarak Çanakkale’nin tanıtımına ufacık da olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.




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