Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanan Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü yağlı güreş sporcuları antrenmanlardaki hırslı görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü, Edirne’de bu yıl 13 Temmuz Cuma sabahı minik boy pehlivan güreşleriyle başlayacak, 15 Temmuz Pazar günü başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde sürdürüyor.

Temmuz ayı başında iki haftalık program kapsamında Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisleri’nde kampa giren sporcular, güreş antrenörü Cem Özden gözetiminde Umurbey Belde Stadı’nda antrenman yapıyor.

Kırkpınar güreşleri öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü Antrenörü Cem Özden, “Bu sporun zirve noktası Kırkpınar güreşleri. Dolayısıyla antrenmanlarımızı büyük bir disiplin ve ciddiyet içinde gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın form durumlarından memnun olmakla beraber Kırkpınar güreşlerinde kürsüye çıkabilmek için hepsinin varını yoğunu ortaya koyacağına eminim. İnşallah Kırkpınar’da Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü’ne yakışır sonuçları elde ederiz” diye konuştu.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’a kendilerine olan desteği dolayısıyla teşekkür eden Antrenör Özden, “Temmuz ayı başında, iki haftalık program kapsamında Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisleri’nde kampa girdik. Kampımız çok şükür sorunsuz şekilde ilerliyor. Bunda Başkan Yavaş’ın payı çok büyük. Takımımıza olan destekleri dolayısıyla kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.