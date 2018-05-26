Umurbey Belediyesi sportif faaliyetlerde zirvede

Bölgesel Lig Türkiye Finallerine katılmayı garantileyen basketbol takımı, yarıştığı tüm kulvarlarda madalyaları toplayan güreş takımı, 2. Amatör Küme’de play-off mücadelesi veren futbol takımı Umurbey Belediyesi’nin destekleriyle çıtayı sürekli yükseltirken bu başarılara bir yenisi daha eklendi. Umurbey Ortaokulu, Küçük Erkekler Futsal İl Şampiyonasını birincilikle tamamlayarak 27 takım arasından şampiyon olma başarısı gösterdi.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Şahin’in tribünden takip ettiği final maçında Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu’nu penaltı atışlarıyla mağlup eden Umurbey Ortaokulu, Çanakkale’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan öğrenciler, mutluluklarını Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile paylaşırken, Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna destekleri dolayısıyla Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

Turnuvayı şampiyon bitiren Umurbey Ortaokulu Futbol Takımı öğrencilerini tebrik eden Başkan Yavaş, “Bugün çok büyük bir başarıya imza attınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Umurbey’imizi Türkiye Şampiyonasında da en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Basketbolda Bölgesel Lig Türkiye Finallerine katılmayı garantiledik. Güreşçilerimiz katıldıkları tüm yarışmalarda kürsü yapma başarısı gösteriyor. 2. Amatör Küme’de boy gösteren Umurbeyspor play-off’lara katılma mücadelesi veriyor. Açıkçası bu başarılar bizi çok mutlu ediyor. Umurbey Belediyesi olarak sportif faaliyetlere imkânlarımız el verdiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. Bu desteklerimiz her geçen gün artarak devam edecek” dedi.