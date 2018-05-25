Umurbey Belediyespor Batman’da çok farklı

Umurbey Belediyespor, Batman’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finallerindeki ikinci maçında Şutim Spor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başından itibaren rakibine şans tanımayan Umurbey Belediyespor, salondan 106-49’luk farklı skorla galip ayrıldı.

Umurbey Belediyespor’da Gökhan Akkoyun rakip potaya bıraktığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Buğrahan Yorulmaz 17, Bahadır Şimşek 15, Ersin Taşkın12, Elvan Iljazi ise 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Liderlik koltuğu Umurbey’in

Yarı Finallerde ikide iki yapan Umurbey Belediyespor puan cetvelinin ilk sırasında yer alıyor. Üç maçı daha bulunan Umurbey Belediyespor, Yeşilyurt maçını kazanması halinde bitime iki maç kala Türkiye Finallerine katılmayı garantileyecek.