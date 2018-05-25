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25 Mayıs 2018 14:50

Umurbey Belediyespor finalleri garantiledi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finaller üçüncü maçında Yeşilyurt’u 61-59 mağlup eden Umurbey Belediyespor, bitime iki maç kala Türkiye Finallerine katılmayı garantiledi.

Umurbey Belediyespor finalleri garantiledi

25 Mayıs 2018 14:50


Batman’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finaller üçüncü maçında Umurbey Belediyespor ile Yeşilyurt karşı karşıya geldi.


Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı 61-59’luk skorla kazanan taraf, oyuna son çeyrekte ağırlığını koyan Umurbey Belediyespor oldu.


Umurbey Belediyespor bu galibiyetin ardından bitime iki maç kala Bölgesel Basketbol Ligi Türkiye Finallerine katılmayı garantiledi.


Umurbey Belediyespor’da Mustafa Kürşad Özdemir 16, Ersin Taşkın 12, Elvan Iljazi 10 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.




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