Umurbey Belediyespor, Konya yolcusu

İkinci Lig’e yükselecek takımların belli olacağı şampiyonada, yarı finalleri yenilgisiz lider bitiren Umurbey Belediyespor da boy gösterecek.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi’ne yükselecek iki takımın belli olacağı organizasyonda müsabakalar Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ile Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanacak.
Turnuvada normal sezon sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım, yarı final organizasyonundan gelen 4 takımla beraber toplam 16 takım olarak mücadele edecek.
Turnuvanın teknik toplantısı ve kura çekimi, 3 Haziran Pazar günü saat 16:00’da yapılacak.