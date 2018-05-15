Umurbey Belediyespor kritik virajda

Lig’e yükselme yolunda Batman’da düzenlenecek Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2017-2018 sezonu Türkiye Şampiyonası Yarı Finali müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çanakkale’yi bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden Umurbey Belediyespor, yarın Yeşilyurt’u ağırlayacak. Anafartalar Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Grupta oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyetlik istatistik tutturup, averajla üçüncü sırada yer alan Umurbey Belediyespor, maçı kazanması halinde gruplarını üçüncü tamamlayan takımların Batman’da boy göstereceği Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2017-2018 sezonu Türkiye Şampiyonası Yarı Finali müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

Yarı Finallerde, normal sezon grup müsabakaları sonunda gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 6 takım tek devreli lig usulü mücadele edecek. Oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacak. 22 Mayıs Salı günü akşamı yapılacak teknik toplantıyla başlayacak olan Yarı Finallerde müsabakalar ise 23-27 Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanacak.