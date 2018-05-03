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03 Mayıs 2018 13:04

Umurbey Belediyespor rahat kazandı

Çanakkale’de Anafartalar Spor Salonu’nda Ankara Anadolu Basket’i konuk eden Umurbey Belediyespor rakibini 92-59 mağlup etti.

Umurbey Belediyespor rahat kazandı

03 Mayıs 2018 13:04


Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) temsilcimiz Umurbey Belediyespor, gruptaki altıncı maçında Ankara Anadolu Basket’i konuk etti.


Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Umurbey Belediyespor, karşılaşmadan 92-59 galibiyetle ayrıldı. Umurbey Belediyespor, bu sonucun ardından gruptaki altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde etti.


Ankara Anadolu Basket galibiyetiyle gruptan çıkma yolunda iddiasını ortaya koyan Umurbey Belediyespor, 12 Mayıs Cumartesi günü Çorlu Belediyespor deplasmanına çıkacak.




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