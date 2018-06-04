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04 Haziran 2018 15:33

Umurbey Belediyespor Türkiye Finallerine galibiyetle başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Türkiye Finalleri ilk maçında Çorlu Belediyesi ile karşılaşan Umurbey Belediyespor mücadeleden 64-53 galip ayrıldı.

Umurbey Belediyespor Türkiye Finallerine galibiyetle başladı

04 Haziran 2018 15:33


Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanan maçta Umurbey Belediyespor ile Çorlu Belediyesi karşı karşıya geldi.


Karşılaşmaya etkili başlayan Umurbey Belediyespor üstünlüğünü maç boyunca koruyarak müsabakayı 64-53 kazanmasını bildi.


Türkiye Finallerindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Umurbey Belediyespor’da Gökhan Akkoyun rakip potaya bıraktığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.


Umurbey Belediyespor şampiyonadaki ikinci maçında Bahçelievler Belediyesi ile kozlarını paylaşacak.




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