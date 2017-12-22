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22 Aralık 2017 18:05

Umurbey Belediyespor üçte üç için parkeye çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Çanakkale’yi Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden bu sene yoluna Büyük Erkekler Yerel Ligi’nde devam eden Umurbey Belediyespor üçüncü maçına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi karşısında çıkıyor.

Umurbey Belediyespor üçte üç için parkeye çıkıyor

22 Aralık 2017 18:05


İlk iki maçında galip gelen Umurbey Belediyespor da hedef bu maçını da kazanarak üçte üç yapmak. Büyük erkekler ligi B grubunda lider durumda olan Umurbey Belediyespor bu ünvanını da sezon sonuna kadar korumak istiyor. Antrenör Serkan Işık takımla ilgili olarak, “ Yazın başından itibaren çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sezon sonunda bölgesel şampiyonada Çanakkale il birincisi olarak ilimizi temsil etme fırsatı yakalayacağız. Bunu hak ediyoruz. Takımımız geçtiğimiz yıl bölgesel lig tecrübesi de edindi bunun avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.




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