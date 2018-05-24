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24 Mayıs 2018 10:45

Umurbey Belediyespor Yarı Finallere galibiyetle başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finallerinde Muğla Üniversitesi ile karşılaşan Umurbey Belediyespor müsabakadan 80-58 galip ayrıldı.

Umurbey Belediyespor Yarı Finallere galibiyetle başladı

24 Mayıs 2018 10:45


Batman’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finalleri oynanan ilk karşılaşmalarla başladı. Şampiyonadaki ilk maçında Muğla Üniversitesi ile kozlarını paylaşan Umurbey Belediyespor baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 80-58 kazanmasını bildi.


Umurbey Belediyespor, Yarı Finallerdeki ikinci maçında Şutim Spor ile karşı karşıya gelecek.


Yarı Finallerde, 6 takım tek devreli lig usulü mücadele edecek. Oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacak.




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