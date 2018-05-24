Umurbey Belediyespor Yarı Finallere galibiyetle başladı

Batman’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finalleri oynanan ilk karşılaşmalarla başladı. Şampiyonadaki ilk maçında Muğla Üniversitesi ile kozlarını paylaşan Umurbey Belediyespor baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 80-58 kazanmasını bildi.
Umurbey Belediyespor, Yarı Finallerdeki ikinci maçında Şutim Spor ile karşı karşıya gelecek.
Yarı Finallerde, 6 takım tek devreli lig usulü mücadele edecek. Oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacak.