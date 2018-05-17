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17 Mayıs 2018 13:27

Umurbey Belediyespor yarı finallerin kapısından döndü

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Umurbey Belediyespor, kazanması halinde Batman’da düzenlenecek yarı finallere katılım hakkı elde edeceği maçta Yeşilyurt’a 61-57 kaybederek Bölgesel Lig macerasını noktaladı.

Umurbey Belediyespor yarı finallerin kapısından döndü

17 Mayıs 2018 13:27


Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan maçta Umurbey Belediyespor ile Yeşilyurt karşı karşıya geldi.


Çekişmeli geçen ilk periyodu 19-16 üstün tamamlayan Umurbey Belediyespor, devre arasına 38-33 önde girdi.


Her iki tarafın sayı bulmakta zorlandığı üçüncü periyot 47-47 eşitlikle geçilirken, son periyotta galibiyeti hanesine yazdıran taraf 61-57’lik sonuçla Yeşilyurt oldu.


Umurbey Belediyespor bu mağlubiyetle, kazanması halinde Batman’da düzenlenecek yarı finallere katılım hakkı elde etme şansını yitirerek Bölgesel Lig’e grup aşamasında veda etti.




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