Umurbey Belediyespor yarı finallerin kapısından döndü

Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan maçta Umurbey Belediyespor ile Yeşilyurt karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen ilk periyodu 19-16 üstün tamamlayan Umurbey Belediyespor, devre arasına 38-33 önde girdi.

Her iki tarafın sayı bulmakta zorlandığı üçüncü periyot 47-47 eşitlikle geçilirken, son periyotta galibiyeti hanesine yazdıran taraf 61-57’lik sonuçla Yeşilyurt oldu.

Umurbey Belediyespor bu mağlubiyetle, kazanması halinde Batman’da düzenlenecek yarı finallere katılım hakkı elde etme şansını yitirerek Bölgesel Lig’e grup aşamasında veda etti.