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24 Şubat 2018 17:17

Umurbey Belediyespor’a ilk tebrik Turan’dan

Umurbey Belediyespor, Final Grubu son maçında Hastanebayırı Spor’u 90-59 mağlup ederek tüm sezonu yenilgisiz bitirdi ve Deplasmanlı Bölgesel Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Umurbey Belediyespor’a ilk tebrik Turan’dan

24 Şubat 2018 17:17

Çeşitli açılışlar dolayısıyla Çanakkale’de bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Umurbey Belediyespor’u da tebrik etti.


Sezona fırtına gibi başlayan, hem grup aşaması hem de üst lige yükselme maçlarında bileği bükülmeyen Umurbey Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı Final Grubu son karşılaşmasında Hastanebayırı Spor’u 90-59 mağlup etti.Böylelikle sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan Umurbey Belediyespor, yeni sezonda Deplasmanlı Bölgesel Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.


Bülent Turan’dan tatlı ikramı


Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Umurbey Belediyesporlu basketbolcuları yalnız bırakmayan isimler arasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da vardı. Gösterdikleri başarı dolayısıyla oyuncuları tek tek tebrik eden ve Deplasmanlı Bölgesel Lig’de başarı sözü alan Turan takıma tatlı hediye etti. AK Parti’li Turan’ın jesti karşısında büyük mutluluk yaşayan Umurbey Belediyesporlu basketbolcular, Turan’a arkasında Bülent Turan yazılı 17 numaralı Umurbey Belediyespor forması hediye etti.


Başkan Yavaş, Romanya’dan tebrik etti


Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 39. TTR Turizm Fuarı’nda 2018 Troia Yılı’nın tanıtımına katkı sağlamak için Çanakkale’den Romanya’ya giden heyette yer alan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, karşılaşma sonrası telefonla takımı tebrik etti. Umurbey Belediyesporlu basketbolcular, başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Deplasmanlı Bölgesel Lig’de kendilerine tam destek sözü veren Başkan Yavaş lehine tezahürat yaptı.




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