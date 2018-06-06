Umurbey Belediyespor’un bileği Türkiye Finallerinde de bükülmüyor

Batman’daki Yarı Finallerde 5’te 5 yapan Umurbey Belediyespor, Konya’daki Türkiye Finallerinde de fırtına gibi esiyor.
İlk maçında Çorlu Belediyesine şans tanımayan Çanakkale temsilcisi, başarılı performansını ikinci maçta da sürdürdü.
Umurbey Belediyespor, Bahçelievler Belediyesini 81-63’le geçerek 2. Lig yolundaki iddiasını ortaya koydu.
Çanakkale temsilcisinde Mustafa Kürşad Özdemir rakip potaya bıraktığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Buğrahan Yorulmaz (16), Gökhan Akkoyun (13) ve Elvan Iljazi (11) çift haneli skor üreten isimler oldu.
Umurbey Belediyespor, Türkiye Finalleri B Grubundaki son maçında Hacettepe Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.