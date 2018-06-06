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06 Haziran 2018 11:33

Umurbey Belediyespor’un bileği Türkiye Finallerinde de bükülmüyor

Umurbey Belediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Türkiye Finalleri ikinci maçında karşılaştığı Bahçelievler Belediyesini 81-63 mağlup etti.

Umurbey Belediyespor’un bileği Türkiye Finallerinde de bükülmüyor

06 Haziran 2018 11:33


Batman’daki Yarı Finallerde 5’te 5 yapan Umurbey Belediyespor, Konya’daki Türkiye Finallerinde de fırtına gibi esiyor.


İlk maçında Çorlu Belediyesine şans tanımayan Çanakkale temsilcisi, başarılı performansını ikinci maçta da sürdürdü.


Umurbey Belediyespor, Bahçelievler Belediyesini 81-63’le geçerek 2. Lig yolundaki iddiasını ortaya koydu.


Çanakkale temsilcisinde Mustafa Kürşad Özdemir rakip potaya bıraktığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Buğrahan Yorulmaz (16), Gökhan Akkoyun (13) ve Elvan Iljazi (11) çift haneli skor üreten isimler oldu.


Umurbey Belediyespor, Türkiye Finalleri B Grubundaki son maçında Hacettepe Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.




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