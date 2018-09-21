Umurbey büyük açılışa hazırlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi önemli bir açılışa ev sahipliği yapacak. Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 26 Eylül Çarşamba günü yapılacak açılış töreniyle hizmete girecek.

Umurbey Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapımını tamamladığı Sosyal Dinlenme Tesisi ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 26 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun katılımıyla yapılacak açılış töreniyle hizmete girecek.

Belediyenin sosyal medya hesabından açılış törenine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'nun katılımlarıyla hizmete açacağımız yüzde 100 öz sermayeli ‘Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' açılış törenine tüm halkımız davetlidir."

Çanakkale'nin parlayan yıldızı konumundaki Umurbey'i Türkiye'nin marka beldesi haline getirinceye dek durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ise, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, tamamen kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz en prestijli projelerimizden biri olan Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu 26 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu'nun katılımlarıyla hizmete açacağız. Tüm halkımız davetlidir. Çanakkale'nin parlayan yıldızı Umurbeyimizi Türkiye'nin marka beldesi yapıncaya dek durmak yok, yola devam!" diye konuştu.