Umurbey, elektrikli araba üretecek

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu üyelerini makamında konuk etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, topluluk üyeleri Umurbey Belediyesi adına elektrikli araba yapma projesini Başkan Yavaş’a sundu.

Projeye olumlu yaklaşan Başkan Yavaş, Umurbey Belediyesi olarak elektrikli arabanın yapım sürecinde ortaya çıkacak tüm maliyetleri karşılamanın yanı sıra gerekli lojistik desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu tarafından Umurbey Belediyesi sponsorluğunda üretilecek elektrikli arabanın yapımının Troya Müzesi’nin açılış tarihine kadar yetiştirilmesi bekleniyor.