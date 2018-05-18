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18 Mayıs 2018 15:00

Umurbey, elektrikli araba üretecek

Umurbey Belediyesi ile ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu arasında elektrikli araba yapımı konusunda anlaşma sağlandı.

Umurbey, elektrikli araba üretecek

18 Mayıs 2018 15:00


Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu üyelerini makamında konuk etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, topluluk üyeleri Umurbey Belediyesi adına elektrikli araba yapma projesini Başkan Yavaş’a sundu.


Projeye olumlu yaklaşan Başkan Yavaş, Umurbey Belediyesi olarak elektrikli arabanın yapım sürecinde ortaya çıkacak tüm maliyetleri karşılamanın yanı sıra gerekli lojistik desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu tarafından Umurbey Belediyesi sponsorluğunda üretilecek elektrikli arabanın yapımının Troya Müzesi’nin açılış tarihine kadar yetiştirilmesi bekleniyor.




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