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Umurbey İlkokulu Eramus + Proje Sergisi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey İlkokulu yürütmekte olduğu Erasmus+ projesi kapsamında proje sergisi açtı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey İlkokulu yürütmekte olduğu Erasmus+ projesi kapsamında proje sergisi açtı.


Öğrencilere ve velilere yönelik olarak açılan sergide projenin 1. Yılı sonunda proje faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar sergilendi. Proje hakkında öğrenci velileri ve halk bilgilendirildi.


Sergilenen proje faaliyetleri öğrenciler, veliler ve halk tarafından büyük beğeni topladı.

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