Umurbey İlkokulu İtalya’ya gidiyor

06-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarete Umurbey İlkokulu 1 idareci ve 3 öğretmen olmak üzere toplam 4 kişi ile katılacak.

İtalya’nın Bari şehrine bağlı Altamura’da “Scuola Primaria “Aldo Moro-2C.D.Garibaldi” okulunun ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, Türkiye’den Umurbey İlkokulu’nun yanı sıra Litvanya, Bulgaristan,Romanya ve Yunanistan’dan ortak okulların öğretmenleri katılacak.

Bu toplantıda kültürel etkinlik ve gezilerin yanı sıra katılımcı öğretmenlere yönelik ev sahibi okul tarafından “İşbirlikçi Öğrenme ve Problem Çözme yaklaşımı” kursu düzenlenecek. Ayrıca ortak okullarda öğrencilerin proje etkinliklerinde yaptıkları faaliyetler bu toplantıda katılımcılara sunulacak. Bu eğitim sonunda kursa katılan öğretmenlerin hepsine ev sahibi okul tarafından “Katılım sertifikası” verilecek.