Umurbey okulları eğitimde fark oluşturdu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yer alan Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu, Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli değerlendirmeler sonucu açıkladığı raporda Çanakkale'nin en başarılı okulları arasında yer aldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yer alan Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya konulan ÇEV 2023 (Çanakkale Eğitim Vizyonu) Projesi kapsamında yapılan değerlendirmede Çanakkale'nin en başarılı okulları arasına adını yazdırdı.

Umurbey İlkokulu “250 öğrenci altı İlkokullar” kategorisinde en iyi 3'üncü okul oldu.

Umurbey Ortaokulu ise “250 öğrenci altı Ortaokullar” kategorisinde Çanakkale'nin en iyi 1'inci okulu oldu.

Rapora ilişkin sonuçları değerlendiren Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, her iki okulun öğretmen ve öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Umurbey'in 2500 nüfuslu bir belde olmasına rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinde bir adım önde olduğunu kaydeden Başkan Yavaş, bunu öğretmen kadrolarının kalitesiyle, öğrencilerin özverili çalışmalarına borçlu olduklarının altını çizdi.

Başta Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol ve Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna olmak üzere her iki okulun öğretmenlerini başarıları dolayısıyla tebrik eden Başkan Yavaş, Umurbey Belediyesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine desteklerini her zaman sürdüreceklerini dile getirdi.