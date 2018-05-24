Fuarın açılışına, Lapseki İlçe Kaymakam Vekili Furkan Başar, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Lapseki Garnizon Komutanlığını temsilen Topçu Kıdemli Başçavuş Metin Çetin, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Yiğit, Umurbey Jandarma Karakol Komutanı Ekrem Beder, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin davul ritim ve halk oyunları gösterilerinin ardından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri daha sonra fuar alanında açılan stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Umurbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şerife Karabıyık, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Fuarı 21 projeyle devam ediyor. Bu fuar, onay süreci uzun olan bir proje Önce başvuruyorsunuz, tüm projeleriniz onaylandıktan sonra sisteme giriliyor ve projeye kabul ediliyorsunuz. Hibeli bir proje olduğu için tüm malzemelerimizin parası TÜBİTAK tarafından bize ödeniyor. Sonrasında çocuklar sırasıyla il, bölge ve Türkiye finallerine kadar gidebiliyor. Altısı Türkçe, dördü fen, ikişer tanesi teknoloji/tasarım, müzik, birer tanesi resim, sosyal bilgiler ve bilişim olmak üzere 21 projemizi tamamladık. Çeşitli branşlarımız var. Branşın birinde Mevlana, Yunus Emre, Nasreddin Hoca gibi şahsiyetler tanıtılıyor. Bir diğerinde siber zorbalık üzerine anket uygulandı. Deprem projemiz, geri dönüşüm projelerimiz var. Bu şekilde 21 projeden oluşan bir şenlik ve bilim fuarı olduğunu söyleyebilirim” dedi.