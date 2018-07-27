Umurbey şampiyon Millileri ağırlayacak

U22 Genç Erkekler Milli Takımı, 10-17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek 2018 Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde kamp yapacak.
1 Ağustos’ta Umurbey Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde kampa girecek milliler, 14 Ağustos’a kadar Umurbey’de çalışmalarını sürdürecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Genç Erkekler Milli Takımı geçen yıl Türkiye 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.