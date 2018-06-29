Umurbey Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar tam gaz

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin planlandığı biçimde, sorunsuz şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Yavaş, yüklenici firma yetkilileri ile işçilere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Yavaş kısa süre içerisinde tamamlanması öngörülen havuz inşaatının nihayete erdiğinde, beldeye önemli bir hizmet daha kazandıracaklarının altını çizerek, "Havuzumuz hizmete girdiğinde hem Umurbey’imiz hem de Çanakkale’nin ihtiyaçlarına cevap verecek. Sosyal dinlenme tesislerimiz, bahçesindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sayesinde tam bir kompleks halini alacak. Bu yıl içerisinde çok önemli hizmetleri vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Beldemizin dört bir noktasındaki projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Çanakkale’nin parlayan yıldızı konumundaki Umurbey’imizi Türkiye’nin marka beldesi haline getirmek için çalışmaya gece gündüz devam edeceğiz" diye konuştu.