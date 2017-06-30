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30 Haziran 2017 15:28

Umurbey yaz spor okulu başladı

Umurbey’de yaz spor okulu basketbol eğitimiyle başladı.

Umurbey yaz spor okulu başladı

30 Haziran 2017 15:28

Umurbey belediye başkanı Sami Yavaş, amaçlarının Umurbey’den profesyonel sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.


Umurbey’de ilk defa yaz spor okulu açıldığını söyleyen Başkan Sami Yavaş, “A takımın yanı sıra ilk defa Umurbey’de gençlere de yatırım yapma adına yaz spor okullarından basketbolu öncelikle açtık. Çünkü biliyorsunuz bölgesel ligde oynayan bir takımımız vardı. Bu takımın bu sene 2. Lige çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz Umurbey’li gençleri sokaktan kurtarıp spor yapan, iyi yetişen bir gençlik adına yaz spor okullarını açtık bu sene ilk defa. Basketbol takımımızın gençlere verdikleri eğitimle, onlar da hem basketbol sporunu hem bu sporun kültürünü öğrenmiş olacaklar. Böylelikle Umurbey’den bir tane bile profesyonel basketbolcu çıkarabilmiş olmayı bizim kazancımız olarak planlıyoruz. Eğitimler kapalı spor salonumuzda haftada 3 gün verilecek. Çocuklarımızın katılımı da çok iyi 20’nin üzerinde basketbolcu olmak isteyen kız ve erkek çocuklarımızın katılımını görüyoruz. Ben de onlara başarılar diliyorum. Umurbey’den başarılı sporcular yetiştirmek en büyük hedefimiz” dedi.




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