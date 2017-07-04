Umurbey’de havacılık festivali çalışmaları devam ediyor

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, festival alanında incelemelerde bulundu. 17-18-19-20 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenecek Troy Air Fest uluslararası havacılık festivali için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Başkan Sami Yavaş, “Festivalimizi en iyi şekilde icra edebilmek için, tüm personelimiz ve organizatörlerimiz var gücüyle çalışıyor. Bu festival alanında pistimizin yanı sıra motorcular için bir pist, çadır alanları, konser alanları gibi festivalimizin olmazsa olmaz alanları da olacak. En kısa süre de bu eksiklerimizi de tamamlayacağız" diyerek tüm vatandaşları festivale davet etti.