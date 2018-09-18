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Umurbey'de İlköğretim Haftası kutlandı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla, Umurbey İlkokulu ve Umurbey Ortaokulunda İlköğretim Haftası törenle kutlandı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesindeki Umurbey İlkokulu ve Umurbey Ortaokulunda İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.


İki okulun ortaklaşa organize ettiği törene Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Belediyesi Şirket Müdürü Önder Çetinkaya, Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, Umurbey Ortaokulu Sezgin Tuna, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Törende konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı dileklerini iletirken, Umurbey okullarını Çanakkale'nin en iyi eğitim veren okulları arasına sokma başarısı gösteren Umurbey İlkokulu ve Umurbey Ortaokulu idarecileriyle öğretmenlerini tebrik etti.


İlköğretim Haftası kutlama töreni, öğrencilerin okuduğu şiirler ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesinin ardından sona erdi.

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